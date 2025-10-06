Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປຸກລະດົມບັ້ນແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນຍິ່ງ, ກຳນົດແນວທາງ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ. (ພາບ: VGP/Nhật Bắc)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ປະທານສະພາແຂ່ງຂັນ - ຍ້ອງຍໍສູນກາງ ໄດ້ປຸກລະດົມບັ້ນແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນຍິ່ງ, ກຳນົດແນວທາງ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່. ສະນັ້ນ, ບັ້ນແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ, ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກພັກ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ ຕ້ອງແຂ່ງຂັນ “ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຕັດສິນໃນການກະທຳ, ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ, ອຸທິດສ່ວນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ສ້າງສັນພັດທະນາ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ”. ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະສືບຕໍ່ນຳໜ້າຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ, ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ, ອອກແຮງແຂ່ງຂັນໃນການອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

