ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປຸກລະດົມບັ້ນແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ປະທານສະພາແຂ່ງຂັນ - ຍ້ອງຍໍສູນກາງ ໄດ້ປຸກລະດົມບັ້ນແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນຍິ່ງ, ກຳນົດແນວທາງ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່. ສະນັ້ນ, ບັ້ນແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ, ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກພັກ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ ຕ້ອງແຂ່ງຂັນ “ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຕັດສິນໃນການກະທຳ, ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ, ອຸທິດສ່ວນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ສ້າງສັນພັດທະນາ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ”. ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະສືບຕໍ່ນຳໜ້າຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ, ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ, ອອກແຮງແຂ່ງຂັນໃນການອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.