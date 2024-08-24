ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຕ້ອນຮັບທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເຊັກໃບຢານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Elchin Amirbayov, ທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເຊັກໃບຢານ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີ ອາເຊັກໃບຢານ. ທ່ານນາງປາດຖະໜາວ່າ, 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສະໜັນສະໜູນ ອາເຊັກໃບຢານ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້… ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ອາເຊັກໃບຢານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກ ກວດກາຄືນບັນດາກົນໄກ, ອາດຈະສ້າງຕັ້ງກົນໄກ 2 ຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງຕື່ມອີກເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານ Elchin Amirbayov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ອາຊີ ແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ອາເຊັກໃບຢານ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ. ອາເຊັກໃບຢານ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນສ, ວັດທະນະທຳ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ… ທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງຢູ່.