ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ຢູ່ແຂວງ ກາເມົາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແຣກກົກ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກາເມົາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຢ້ຽມຢາມປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແຣກກົກ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດເວົ້າລວມ, ກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນເວົ້າສະເພາະ, ໃນນັ້ນມີທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແຣກກົກ ຍາມໃດກໍ່ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕຊາຍແດນທາງທະເລຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວນ ສະເໜີໃຫ້ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ກາເມົາ ສະໜິດຕິດພັນ, ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນກ່ວາອີກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ເມື່ອຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຄະນະພັກເມືອງ ງອັກຫຽນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວນ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ກາເມົາ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດທະເລ, ພະລັງງານທົດແທນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄວນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ພິເສດແມ່ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ເຂດຖານທີ່ໝັ້ນການປະຕິວັດ. ຄວນມີບັນດາຮູບແບບແທດຈິງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍບື່ນຕົວຂຶ້ນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ມອບເຮືອນແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ 10 ຫລັງ ພ້ອມກັບຂອງຂວັນຫຼາຍພູດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.