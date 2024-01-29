ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍແຂວງ ກ໋ວາງນາມ
ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 400 ພູດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄົນທຸກຍາກ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ; ຈຳນວນເງິນ 200 ລ້ານດົ່ງມອບໃຫ້ເດັກນ້ອຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມອບຈຳນວນ 500 ລ້ານດົ່ງເພື່ອໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງເຮືອນແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນ ໃຫ້ຂົງເຂດ ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ບັນດາໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ກ່ອນອື່ນໝົດ ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານຕອບບຸນແທນຄຸນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຕ້ອງເບິ່ງແຍງດູແລ, ທົດແທນການເສຍສະຫຼະຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ປະກອບສ່ວນຍາດເອົາເອກະລາດ, ຄວາມເສີລີໃຫ້ປະເທດຊາດໃນທຸກວັນນີ້. ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ ຕ້ອງປະຕິບັດ 2 ໜ້າທີ່ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ທັງສ້າງກຳລັງໜູນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເພື່ອບື່ນຕົວຂຶ້ນ, ທັງເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອຕອບບຸນແທນຄຸນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.