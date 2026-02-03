Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທົ່ວ​ພັກ, ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ, ທົ່ວ​ກອງ​ທັບ​ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ສ້າງ​ຜົນ​ງານ​ດີ​ເດັ່ນໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ບົດນຳດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບຕັດສິນໃຈສ້າງຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່” ຢັ້ງຢືນວ່າ 96 ປີຜ່ານມາ, ພຶດຕິກຳຕົວຈິງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການນຳພາຂອງພັກແມ່ນປັດໄຈແຖວໜ້າທີ່ຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ພາຍໃຕ້ທຸງພັກສະຫງ່າງາມ” (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 3 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 96 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (3/2/1930-3/2/2026). ວັນທີ 3 ກຸມພາ 1930 ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ຂີດໝາຍບາດລ້ຽວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນໄລຍະທາງແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ເປີດຍຸກສະໄໝໃໝ່ - ຍຸກສະໄໝໂຮ່ຈີມິນ. ບົດນຳດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບຕັດສິນໃຈສ້າງຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່” ທີ່ລົງໃນໜັງສືພິມ ເຍິນເຢິນສະບັບອກວັນທີ 3 ກຸມພາຢັ້ງຢືນວ່າ 96 ປີຜ່ານມາ, ພຶດຕິກຳຕົວຈິງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການນຳພາຂອງພັກແມ່ນປັດໄຈແຖວໜ້າທີ່ຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ການກະທຳ”, ບົດຂຽນ ທີ່ລົງໃນໜັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນ ສະບັບອອກໃນມື້ນີ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ກ່ວາເວລາໃດໝົດ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ວາງອອກໃຫ້ແກ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາ, ກຳລັງແຮງຕໍ່ສູ້; ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບຂອງຖັນແຖວພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກໃນລະດັບສູງສຸດ; ເພີ່ມທະວີລະບຽບວິໄນ; ປັບປຸງການພົວພັນເລືອດເນື້ອລະຫວ່າງພັກ ກັບປະຊາຊົນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
