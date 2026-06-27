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ຂ່າວສານ

ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ຢາ​ເສັບ​ຕິດ​ປີ 2026

ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “​ພ້ອມ​ກັນມີຄວາມ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕາ​ແສງ, ເຂດ​ພິ​ເສດ​ບໍ່​ມີ​ຢາ​ເສັບ​ຕິດ”, ງານ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ 2026 ໄດ້​ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ທາງ​ໄກ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
ທ່ານ​ນາງ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ທິ​ແທັງ​ຈ່າ​, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ ໂລກ , ຢາ​ເສັບ​ຕິດ, ໂສ​ເພ​ນີກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນທີ່​ງານ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ (ພາບ: VOV5)

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 27 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດຫວຽດ​ນາມ ​ໄດ້​​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້​ຍງານ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິ​ງ​ຕິງ ແລະ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແລ່ນ ຂະ​ບວນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ຢາ​ເສັບ​ຕິດ​ປີ 2026. ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “​ພ້ອມ​ກັນມີຄວາມ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕາ​ແສງ, ເຂດ​ພິ​ເສດ​ບໍ່​ມີ​ຢາ​ເສັບ​ຕິດ”, ງານ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ 2026 ໄດ້​ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ທາງ​ໄກ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ນະ​ທີ່​ນີ້, ທ່ານ​ນາງ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ທິ​ແທັງ​ຈ່າ​, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ ໂລກ , ຢາ​ເສັບ​ຕິດ, ໂສ​ເພ​ນີ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ສື່​ສັງ​ຄົ​ມ​ອອນ​ໄລ, ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ໂດຍ​ໄວ ແລະ ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ຊຳ​ລະ​ບໍ່​ລະ​ບຸ​ຊື່ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປ່ຽນ​ແປງວິ​ທີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຢາ​ເສັບ​ຕິດ. ທ່ານ​ນາງ ຟ້າມ​ທິ​ແທັ​ງ​ຈ່າ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ:

"ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົ​ກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ແມ່ນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ປະ​ກົດ​ການ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ແມ່ນມ​າດ​ຖານ​ເພື່ອ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ

ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໄລ່​ຮອດ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 589 ຄົນ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ຜູ້ຖືກ​ບາດ​ເຈັບ 2980 ຄົນ.
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