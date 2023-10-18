Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທູດພິເສດຂອງ ສປຊ ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງເກີດວິກິດການການເມືອງຢູ່ລີບີ

ທ່ານ Bathily ສະເໜີວ່າ: ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຊກແຊງເພື່ອສະກັດກັ້ນມີຄວາມສ່ຽງໄພປະທະກັນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໃນກໍລະນີມີຝ່າຍດຽວແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະບານກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ບັນດາຝ່າຍຢູ່ລີບີ ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ.
ທ່ານ Abdoulaye Bathily, ທູດພິເສດຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ລີບີ (ພາບ:AFP/TTXVN )

ວັນທີ 16 ຕຸລາ, ທ່ານ Abdoulaye Bathily, ທູດພິເສດຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ລີບີ ໄດ້ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການການເມືອງອື່ນໆຢູ່ລີບີ. ຕາມທ່ານ Bathily ແລ້ວ, ເລື່ອງຄະນະກຳມະການປະສົມ 6+6 (6 ສະມາຊິກຈາກສະພາແຫ່ງລັດຂັ້ນສູງ (HCS) ແລະ 6 ສະມາຊິກຈາກສະພາຕ່ຳ (HoR) ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ Tobruk, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງດ້ວຍໜ້າທີ່ສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງຈະມາເຖິງ) ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ສຳເລັດຈະຊ່ວຍສ້າງກາລະໂອກາດເພື່ອທຳລາຍບັນດາສິ່ງຕິດຂັດໃນປະຈຸບັນຢູ່ປະເທດລີບີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາແຫ່ງລັດຂັ້ນສູງ (HCS), ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ Tripoli, ພັດປະຕິເສດບັນດາຂໍ້ປັບປຸງໂດຍຄະນະກຳມະການນີ້ຍົກອອກມາ, ເຮັດໃຫ້ວິວັດການມີຄວາມສ່ຽງຖືກປະລາໄຊອີກເທື່ອໜຶ່ງ.  

ທ່ານ Bathily ສະເໜີວ່າ: ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຊກແຊງເພື່ອສະກັດກັ້ນມີຄວາມສ່ຽງໄພປະທະກັນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໃນກໍລະນີມີຝ່າຍດຽວແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະບານກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ບັນດາຝ່າຍຢູ່ລີບີ ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ. ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຂອງລີບີ ສະໜັບສະໜູນວິວັດການເລືອກຕັ້ງ ຍ້ອນວ່າ ນີ້ແມ່ນວິທີໜຶ່ງດຽວ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງປະເທດນີ້ຄືນໃໝ່, ບັນດາລະບອບລະບຽບການຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອອະນາຄົດສັນຕິພາບ, ເອກະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ “ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ”

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top