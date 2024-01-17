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ຂ່າວສານ

ທະຫານເຮືອເຂດ 5 ຈັດສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເກາະຢູ່ເຂດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້

ຕາມ ພົນເຮືອເອກ ຫງວຽນຫືວທວານ, ກຳມະການການເມືອງເຂດ 5 ທະຫານເຮືອ ແລ້ວ, ໄລຍະຜ່ານມາ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງເຂດ 5 ທະຫານເຮືອ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມເດີນທາງຂອງຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ.
ການພົບປະພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ບັນດາກຳລັງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນບັນດາເກາະຢູ່ເຂດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ກອງບັນຊາການເຂດ 5 ທະຫານເຮືອ, ນະຄອນ ຝູກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ, ໄດ້ຈັດການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ບັນດາກຳລັງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນບັນດາເກາະຢູ່ເຂດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະໂລງ 2024. ຕາມ ພົນເຮືອເອກ ຫງວຽນຫືວທວານ, ກຳມະການການເມືອງເຂດ 5 ທະຫານເຮືອ ແລ້ວ, ໄລຍະຜ່ານມາ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງເຂດ 5 ທະຫານເຮືອ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມເດີນທາງຂອງຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈປະຕິບັດງານ, ເຮັດລ້ອນໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນ 10 ແຂວງ, ນະຄອນ ທາງພາກໃຕ້ທະນາຄານ Agribank, ບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະໂມສອນ “ໄວໜຸ່ມເພື່ອທະເລ, ໝູ່ເກາະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ; ການນຳ, ນັກຂ່າວຂອງບັນດາອົງການສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ ດັ້ງວັນຈິ໋ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫວີງລອງ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມຸ່ງໄປເຖິງທະເລ, ໝູ່ເກາະຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນດ້ວຍວຽກງານທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ແທດຈິງ ເພື່ອລະດົມພະນັກງານ, ນັກຮົບປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ- ກຳລັງຫນູນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2024

ຊຸກຍູ້ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ- ກຳລັງຫນູນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2024

ດ້ວຍຈຳນວນພົນລະເມືອງກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ຄົນຊັ້ນກາງກວມເອົາ 20%, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫລາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສິນຄ້າ, ການບໍລິໂພກ, ການຂາຍຍ່ອຍ. ໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກທີ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການສົ່ງອອກຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຄືດັ່ງຄວາມຫວັງ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຫລາຍນະໂຍບາຍເພື່ອແນໃສ່ເປີດກວ້າງຊ່ອງຈຳຫນ່າຍ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກະຕຸກຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນ ໄມ້ງັດຫນູນຊ່ວຍທີ່ຕັ້ງຫນ້າໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນປີ 2024.
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