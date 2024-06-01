ຂ່າວສານ
ທະຫານຍິງມວກເບເລຂຽວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທ່າມກາງຊາຍຮ້ອນຂອງອາຟະລິກາ
ປີນີ້ຄົບຮອບ 10 ປີທີ່ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (2014 - 2024). 10 ປີຜ່ານມາ, ບັນດານາຍ ແລະ ພົນທະຫານຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ, ໃນນັ້ນມີທະຫານຍິງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອນຳມາເຊິ່ງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ພວມເກີດສົງຄາມກາງເມືອງ, ຄື: ສ.ອາຟະລິກາກາງ, ສ.ຊູດັງໃຕ້ຫຼືເຂດ Abyei.
ຢູ່ສ.ອາຟະລິກາກາງ, ພັນຕີ ຫວູທິລຽນ, ທະຫານມວກເບເລຂຽວ ຫວຽດນາມ, ພວມສອນພາສາຝລັ່ງໃຫ້ແກ່ກອງທັບປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ເອື້ອຍລຽນແມ່ນນາຍທະຫານຜູ້ທຳອິດຂອງຫວຽດນາມທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຝຶກແອບຂອງສະຫະພາບເອີລົບຢູ່ສ. ອາຟະລິກາກາງ(EUTM RCA), ແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ດ້ວຍໜ້າທີ່ບຳລຸງສ້າງໃຫ້ກອງທັບແຫ່ງຊາດ. ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຕົນ, ພັນຕີ ຫວູທິລຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ທີ່ໜຶ່ງ, ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງປັບຕົວໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບ. ນອກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ. ທີສອງແມ່ນ, ເຮັດວຽກໃນສະພາບນາໆຊາດ ດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງປັບຕົວ ແລະ ທຳຄວາມຮູ້ຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບາງເທື່ອ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພິເສດແມ່ນພາສາ ຝລັ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນຂົວຕໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃກ້ຊິດກັນກວ່າ. ນອກນັ້ນ, ພາສາ ຝລັ່ງ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂອ້ລົມກັບຊາວທ້ອງຖິ່ນໄດ້ງ່າຍກວ່າ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກໍ່ທີ່ເຂດດິນແດນ ອາຟະລິກາກາງ ນີ້, ຮ້ອຍເອກ ຫວູເຍີດເຮືອງ, ນາຍທະຫານຍິງຜູ້ທີ 7 ຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການສື່ສານຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສະຖຽນລະພາບຫຼາຍສົ້ນຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ ສ.ອາຟະລິກາກາງ (MINUSCA) ອາຍຸການ 2021 - 2022, ກໍ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງເຂດດິນແດນ ອາຟະລິກາ.
ເດືອນ ມັງກອນ 2018, ຫວຽດນາມ ເລີ່ມຈັດສົ່ງນາຍທະຫານຍິງທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ. ໄລ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີນາຍແລະ ພົນທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ 114 ຄົນເດີນທາງໄປຮັບໜ້າທີ່ຕາມຮູບແບບສ່ວນຕົວ ແລະ ກົມກອງ, ໃນບົດບາດເປັນນາຍທະຫານໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ນັກສັງເກດການດ້ານການທະຫານ, ນາຍທະຫານສື່ສານ ແລະ ບັນດານາຍທະຫານຍິງຢູ່ເຂດ Bentiu ຊູດັງໃຕ້, ເຂດ Abyei ແລະ ສ.ອາຟະລິກາກາງ. ສຳລັບບັນດານາຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເລື່ອງໄດ້ກາຍເປັນທະຫານໝວກເບລາຂຽວແມ່ນຄວາມເປັນກຽດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ຮ້ອຍເອກ ຫວູເຍີດເຮືອງ, ຮູ້ວ່າ:
“ໄດ້ໃສ່ໝວກເບເລຂຽວ ແລະ ນຸ່ງຊຸດທະຫານດ້ວຍແຖວຕົວໜັງສື ຫວຽດນາມ ຢູ່ເໜ້າເອິກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈທີ່ສຸດ. ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມເປັນກຽດໃຫ້ທັງຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກດ້ວຍ”.