ຂ່າວສານ
ຖັນແຖວນັກວັນນະຄະດີສິລະປິນແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັກສາ, ແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບ 50 ປີແຫ່ງວັນພື້ນຖານວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
50 ປີຜ່ານມາ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ບັນລຸຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກຈີນຕະນາການທິດສະດີຕະຫຼອດຮອດພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ວິທີການໂຄສະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງຕອບຮັບ. ເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ພາລະໜ້າທີ່ຂອງ ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົດ, ຖັນແຖວນັກວັນນະຄະດີ, ນັກສິລະປິນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ “ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່”, “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ”, ພ້ອມກັນປະຕິບັດພາລະກຳອັນສູງສົ່ງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໜັກໜ່ວງແຕ່ສະຫງ່າລາສີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ດ້ວຍບັນດາບົດປະພັນ ແລະ ຜ່ານບົດປະພັນຂອງຕົນ, ຖັນແຖວນັກວັນນະຄະດີ, ສິລະປິນແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັກສາມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ”.