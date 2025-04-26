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ຂ່າວສານ

ຖັນແຖວນັກວັນນະຄະດີສິລະປິນແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັກສາ, ແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ

50 ປີຜ່ານມາ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ບັນລຸຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ
ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບ 50 ປີແຫ່ງວັນພື້ນຖານວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

50 ປີຜ່ານມາ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ບັນລຸຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກຈີນຕະນາການທິດສະດີຕະຫຼອດຮອດພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ວິທີການໂຄສະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງຕອບຮັບ. ເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ພາລະໜ້າທີ່ຂອງ ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົດ, ຖັນແຖວນັກວັນນະຄະດີ, ນັກສິລະປິນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ “ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່”, “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ”, ພ້ອມກັນປະຕິບັດພາລະກຳອັນສູງສົ່ງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໜັກໜ່ວງແຕ່ສະຫງ່າລາສີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ດ້ວຍບັນດາບົດປະພັນ ແລະ ຜ່ານບົດປະພັນຂອງຕົນ, ຖັນແຖວນັກວັນນະຄະດີ, ສິລະປິນແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັກສາມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ທີ່ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
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