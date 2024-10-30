ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - UAE ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນດຽວກັນ, ຫວຽດນາມ - UAE ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພີ່ມທະວີການພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍຢູ່ທຸກຂັ້ນ; ຊຸກຍູ້ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ກົດໝາຍ. ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ, ສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ລວມມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເສັ້ນທາງທະເລ ແລະ ລະບົບສະໜອງ, ຈໍລະຈອນສາກົນ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໃນບັນດາເວທີປາໄສລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຫວຽດນາມ - UAE ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 20 ຕື້ USD; ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍ... ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ສາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ. UAE ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສູນການເງິນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າໂຄງການນີ້.
UAE ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜ່ານການແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສ້າງບັນດາສູນກວດກາຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ສະໜອງໃບຢັ້ງຢືນ Halal ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາລະບົບນິເວດ Halal ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍກໍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຫັນເປັນພະລັງງານ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວ; ຕົກລົງເຫັນດີຄົ້ນຄວ້າກຳລັງຄວາມສາມາດຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວ; ເຫັນດີຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງຄວາມສາມາດຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ...
ສອງຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງບັນດາກິດຈະກຳໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ; ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ເຈລະຈາລົງນາມໃນສັນຍາສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນວິຊາສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືໜັງສືຜ່ານແດນທຳມະດາຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ - UAE ກໍ່ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ.