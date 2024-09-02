ຂ່າວສານ
ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາວັນເຖິງແກ້ມໍລະນະກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 55 ປີ ຢູ່ ຝລັ່ງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກເຖິງວັນເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (2 ກັນຍາ 1969 – 2 ກັນຍາ 2024) ແລະ 79 ປີ ແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ (2 ກັນຍາ 1945 – 2 ກັນຍາ 2024), ວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝະລັ່ງ ດິງຕ່ວານທັງ , ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽທິເວິນແອັງ - ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົງການ UNESCO ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃນຂອບເຂດສະຖານທູດ ຫວຽຫນາມ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ; ໄປສວນສາທາລະນະ Montreau ຢູ່ນະຄອນ Montreuil ເພື່ອວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ເພື່ອປະຕິບັດຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວ່ານທັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ພ້ອມກັນສາມັກຄີ, ສົມທົບກັນເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາບັ້ນເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ປະກອບສ່ວນນຳພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຄຳອິນ ຄິດຈະເດັດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຝລັ່ງ, ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ.