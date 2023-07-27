ຂ່າວສານ
ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາບັນດານັກວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 76 ປີແຫ່ງວັນທະຫາຍເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ), ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັບສູນກາງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ລາວ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາບັນດານັກວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານທະຫານປະສົມຕໍ່ສູ້ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ບ້ານເກີນ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານບ້ານ ຜາຊ້າງ, ເມືອງ ກາສີ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເລຍໍແທກ, ທີ່ປຶກສາ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ລຸ້ນຄົນປະຈຸບັນຂອງທັງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໝັ້ນໝາຍເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອບໍ່ຍອມຈຳນົນຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍທີ່ມີມາກ່ອນນັ້ນ, ພ້ອມກັນສູ້ຊົນຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກດ້ວຍຜົນງານສູງສຸດເພື່ອສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ປະກອບສ່ວນຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມຕະຫຼອດໄປ”.