ຂ່າວສານ
ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທະຫານປະສົມລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັບສູນກາງສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ລາວ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ, ເຊີດຊູ.
ພິທີຈັດຕັ້ງຢູ່ບ້ານເກີນ (ພາບ:TTXVN )
ໂດຍລະນຶກເຖິງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 – 27/7/2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັບສູນກາງສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ລາວ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ, ເຊີດຊູ ແລະ ຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຢູ່ບ້ານ ເກີນ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວູຕູ໊ແອັວງ, ທີ່ປຶກສາ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະປະຕິບັດງານເພື່ອວົງຄະນະຍາດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ລຸ້ນຄົນປະຈຸບັນຂອງສອງ ຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປະຕິຍານຕົນວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອພິລະອາດຫານ, ຈົ່ງຮັກພັກດີຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ພ້ອມກັນສູ້ຊົນຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກດ້ວຍຜົນງານສູງສຸດເພື່ອສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ີຍິ່ງໃຫຍ່, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)