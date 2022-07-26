ຂ່າວສານ
ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກສາກົນຢ່າງຄັດຈ້ອນ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວິວັດການສ້າງຮ່າງແຜນຮ່າງຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ຍາມໃດກໍຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ອີງຕາມພື້ນຖານລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ແລະ ແນວຄິດໂຮ່ຈີມິນ; ສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ, ບັນດາຜົນງານ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄວນຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກສາກົນແບບມີການຄັດເລືອກ, ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມ; ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ, ຮັກສາການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕສັງຄົມນິຍົມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າອີກ.
“ມີບາງເນື້ອໃນລຸລ່ວງ ເຊິ່ງຄະນະຊີ້ນຳໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ຊາບຊຶມ ນັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ຮັບຟັງບັນດາບັນຫາທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ, ຊາບຊຶມ, ເຮັດແຈ້ງສາຍພົວພັນພັກນຳພາ, ລັດຄຸ້ມຄອງ, ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າ. ທີສາມແມ່ນ, ຄວບຄຸມສິດອຳນາດແຫ່ງລັດໃນລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ, ໂດຍພັກນຳພາ ແລະ ໄດ້ລະບຸໃນໂຄງການດຳເນີນງານສ້າງສາປະເທດຊາດໃນສະໄໝຂ້າມຜ່ານກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ, ກໍຄື ເອກະສານສະບັບຕ່າງໆຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013.”
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)