ຂ່າວສານ ຕະຫຼາດຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່ ອາຊີ 18/03/2026 ການຕີລາຄາດັ່ງກ່າວໂດຍທະນາຄານລົງທຶນ MBSB ຂອງມາເລເຊຍ ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ Fund Flow Report” ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການສະຖິຕິ ແລະ ຄິດໄລ່ໃນ 1 ອາທິດທຸລະກຳ, ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ. ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝຂອງບໍລິສັດຈຳກັດ Hana Micron Vina (ພາບ: TTXVN)ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດໜຶ່ງດຽວຢູ່ອາຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ໄຫຼເຂົ້າມາຕະຫຼາດການເງິນ, ບັນລຸໄດ້ເງິນເປັນຈຳນວນ 46,4 ລ້ານ USD ໃນອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ, ຢຸດຕິການຂາຍສຸດທີໃນ 2 ອາທິດກ່ອນນັ້ນ. ການຕີລາຄາດັ່ງກ່າວໂດຍທະນາຄານລົງທຶນ MBSB ຂອງມາເລເຊຍ ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ Fund Flow Report” ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການສະຖິຕິ ແລະ ຄິດໄລ່ໃນ 1 ອາທິດທຸລະກຳ, ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ. ຕາມບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 16 ມີນາແລ້ວ, ການຜັນແປນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປີການເງິນ ແລະ ດັດສົມແຫຼ່ງສະໜອງຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອ ແນໃສ່ຮັກສາລາຄາເຊື້ອເພີງພາຍໃນປະເທດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ຕໍ່ໜ້າກັບຜັນຜວນຂອງລາຄາເຊື້ອເພີງໂລກ. ລະອຽດແມ່ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໃຊ້ກອງທຶນຮັກສາລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຫຼຸດຜ່ອນພາສີນ້ຳເຂົ້າບຸລິມະສິດ(MFN) ສຳລັບສິນຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟບາງປະເພດ, ພ້ອມທັງລະດົມນ້ຳມັນປະມານ 4 ລ້ານຖັງຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງໃນໄລຍະສັ້ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)