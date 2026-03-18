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ຂ່າວສານ

ຕ​ະຫຼາດ​ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ

ການຕີລາຄາດັ່ງກ່າວໂດຍທະນາຄານລົງທຶນ MBSB ຂອງມາເລເຊຍ ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ Fund Flow Report” ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການສະຖິຕິ ແລະ ຄິດໄລ່ໃນ 1 ອາທິດທຸລະກຳ, ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ.
ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝຂອງບໍລິສັດຈຳກັດ Hana Micron Vina (ພາບ: TTXVN)
ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດໜຶ່ງດຽວຢູ່ອາຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ໄຫຼເຂົ້າມາຕະຫຼາດການເງິນ, ບັນລຸໄດ້ເງິນເປັນຈຳນວນ 46,4 ລ້ານ USD ໃນອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ, ຢຸດຕິການຂາຍສຸດທີໃນ 2 ອາທິດກ່ອນນັ້ນ. ການຕີລາຄາດັ່ງກ່າວໂດຍທະນາຄານລົງທຶນ MBSB ຂອງມາເລເຊຍ ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ Fund Flow Report” ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການສະຖິຕິ ແລະ ຄິດໄລ່ໃນ 1 ອາທິດທຸລະກຳ, ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ. ຕາມບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 16 ມີນາແລ້ວ, ການຜັນແປນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປີການເງິນ ແລະ ດັດສົມແຫຼ່ງສະໜອງຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອ ແນໃສ່ຮັກສາລາຄາເຊື້ອເພີງພາຍໃນປະເທດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ຕໍ່ໜ້າກັບຜັນຜວນຂອງລາຄາເຊື້ອເພີງໂລກ. ລະອຽດແມ່ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໃຊ້ກອງທຶນຮັກສາລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຫຼຸດຜ່ອນພາສີນ້ຳເຂົ້າບຸລິມະສິດ(MFN)  ສຳລັບສິນຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟບາງປະເພດ, ພ້ອມທັງລະດົມນ້ຳມັນປະມານ 4 ລ້ານຖັງຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງໃນໄລຍະສັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັ້ນເຄື່ອນ​ໄຫວ ຊົ່ວ​ໂມງ​ເພື່ອໜ່ວ​ຍໂລກ ປີ 2026 ດ້ວຍສານ ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ສີ​ຂຽວ - ອະ​ນາ​ຄົດສີ​ຂຽວ

ບັ້ນເຄື່ອນ​ໄຫວ “ຊົ່ວ​ໂມງ​ເພື່ອໜ່ວ​ຍໂລກ” ປີ 2026 ດ້ວຍສານ “ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ສີ​ຂຽວ - ອະ​ນາ​ຄົດສີ​ຂຽວ”

ເຫດການລວມມີພິທີປຸກລະດົມ ແລະ ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນຢູ່ຖະໜົນຄົນຍ່າງ ຈິງກົງເຊີນ, ຕາແສງ ໄຕໂຮ່, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນແລ່ນແບບທາງໄກໃນ ແຟຼດຟອມ 84Race ແຕ່ວັນທີ 21 ມີນາ ຫາວັນທີ 11 ເມສາ 2026.
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