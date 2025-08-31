ຂ່າວສານ
ຕົວເມືອງອັດສະລີຍະ ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ປະຊາຊົນ ແມ່ນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນເວລາ 5-7 ປີ, ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີແຜນຮ່າງກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ແລະ ສູນບໍລິຫານອັດສະລິຍະ (IOC). ຮອດກາງເດືອນສິງຫາ ປີ 2025, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ມີ 45 ໃນຈຳນວນ 63 ທ້ອງຖິ່ນ (ກ່ອນຈຸດເວລາໂຮມແຂວງເຂົ້າກັນ) ໄດ້ໝູນໃຊ້ IOC ແລ້ວ ຊື່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາຄົມມະນາຄົມດ້ວຍ camera. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫັນປ່ຽນຈາກການທົດລອງໄປສູ່ການໝູນໃຊ້ຕົວຈິງ.
ຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຄື: ທຸກຢ່າງຕ້ອງຖື “ປຊຊ ເປັນໃຈກາງ” ຊື່ງຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຄື: ນະຄອນ ເຫ້ວ ດ້ວຍພື້ນຖານ (ແອັບ) Hue-S. ປຊຊ ໄດ້ສ່ອງແສງຕົວຈິງ, ອຳນາດການປົກຄອງຕອບຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂ. ການບໍລິການນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຮູບແບບ, ນັບແຕ່ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຕະຫຼອດຮອດສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ…
ຢູ່ ດ່ານັງ, ໂປຼແກຼມ Danang Smart City ແມ່ນ “ລີໂໝດມືຖື”. ໃນໂທລະສັບມືຖື, ປຊຊ ສາມາດປະກອບຄຳເຫັນ, ສ່ອງແສງ; ຊອກເບິ່ງບັນດາຖ້ຽວລົດເມ; ຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນເປີດ; ຕິດຕາມການບໍລິການດີຈີຕອນ. ມີການແນະນຳການນຳໃຊ້ຢ່າງສະດວກ, ໃຜກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງອັດສະລິຍະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຄົບຊຸດ, ໃນນັ້ນ, ຖື ປຊຊ ເປັນໃຈກາງ, ທ່ານ ຮສ.ປອ ຫງວຽນຫຶ້ວເຟືອງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຍຸດທະສາດບຳລຸງສ້າງພະນັກງານການກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຍົກອອກທັດສະນະທີ່ວ່າ:
ການພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ຕ້ອງຕິດພັນກັບວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດຢ່າງແຮງ ແລະ ຕ້ອງຖື ປຊຊ ເປັນໃຈກາງ ຍ້ອນວ່າ ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງປະຊາຄົມ. ກ່ຽວກັບດ້ານວາງແຜນຜັງ, ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການຕາມທິດວາງແຜນຜັງແບບປະມວນ ແລະ ບັນດາປັດໄຈສີຂຽວ, ອັດສະລິຍະ, ຍືນຍົງ ແລະ ແທດເໝາະກັບດິນຟ້າອາກາດ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະມວນທັນທີນັບແຕ່ໄລຍະອອກແບບ.
ໃນແຜນທີ່ສາກົນ ລ້ວນແຕ່ມີ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ Top 100 ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະຕາມ IMD Smart City Index 2024. ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ ຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນເປັນຕົວເມືອງດີຈີຕອນ ໃຫ້ໄດ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການປົວແປງ ຍັງຫຼວງຫຼາຍຢູ່. ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ການສ້າງຕົວເມືອງອັດສະລິຍະບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທັງປະຊາຄົມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິທິພາບການຄຸ້ມຄອງ ອີກດ້ວຍ. ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ທ່ານ ປອ ນັກສະຖາປານິກ ຫວູຮວ່າຍດຶກ ອາຈານສອນຢູ່ພະແນກສະຖາປານິກ, ຕົວເມືອງ ແລະ ວິທະຍາສາດຍືນຍົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຕິດພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງ ປຊຊ ອີກດ້ວຍ, ຕ້ອງຮັບປະກັນຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງ ປຊຊ ແລະ ຂອງປະຊາຄົມ. ບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ຈຳເປັນ ຊື່ງຕົວເມືອງອັດສະລີຍະນຳມາໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງ IOC ແລະ ບັນດາສູນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ຍົກອອກບັນດາຄວາມຕັດສິນ, ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍອີງຕາມເວລາຕົວຈິງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງ.
ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເພື່ອພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຫັນບັນດາຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນມາດຖານ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອອກແບບການບໍລິການທີ່ໃຊ້ງ່າຍໃຫ້ແກ່ທຸກກຸ່ມພົນລະເມືອງ, ພິເສດແມ່ນຜູ້ມີອາຍຸສູງ, ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ.
ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ປຊຊ ກໍ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນດ້ວຍບັນດາວຽກງານທີ່ແທດຈິງ. ສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍໃນການເຮັດ ແລະ ໃຊ້ການບໍລິການສາທາລະນະ, ດາວໂຫຼດ ແອັບ ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດໃນການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ. ການກົດເທື່ອໜຶ່ງ ແມ່ນດິນຈີ່ກ້ອນໜຶ່ງເພື່ອກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ສີວິໄລ, ສະໜິດຕິດພັນ, ເປັນໜ້າຢູ່ ທີ່ ຫວຽດນາມ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້./.