ຂ່າວສານ
ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນກັບຕຳຫຼວດທະເລ ອິນເດຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫວູງເຕົາ, ແຂວງ ບາເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຂດ 3 (ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການນຳສົ່ງ ກຳປັ່ນ CSB 8005 ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນມິງແຄ້ງ - ຮອງຜູ້ບັນຊາການ - ເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຂດ 3 ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ຂຶ້ນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນກັບຕຳຫຼວດທະເລ ອິນເດຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຕິບັດງານ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ໂງບິ່ງມິງ, ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເຂດ 3 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງກຳປັ່ນ CSB 8005 ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນທາດການເມືອງເປັນຢ່າງດີ, ມີຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງສຸດ, ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕະຫຼອດການເດີນເຮືອ ແລະ ວິວັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນຄົ້ນຄ້ວາ, ສະສົມຄວາມຮູ້ຢ່າງຮອບດ້ານ, ສົ່ງສານກ່ຽວກັບ ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ, ປະເທດຊາ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມຮັກຫອມສັນຕິພາບ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ພ້ອມກັບກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ທະເລຂອງບັນດາປະເທດ ສ້າງເຂດທະເລແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.