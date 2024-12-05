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ຂ່າວສານ

ຕຳ​ຫຼວດ​ທະ​ເລ ຫວຽດ​ນາມ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ຕຳຫຼວດທະ​ເລ ອິນ​ເດຍ

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ໂງບິ່ງມິງ, ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເຂດ 3 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງກຳປັ່ນ CSB 8005 ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນທາດການເມືອງເປັນຢ່າງດີ, ມີຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງສຸດ, ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕະຫຼອດການເດີນເຮືອ.
ພະນັກງານ, ນັກຮົບກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ສົ່ງກຳປັ່ນ 8005 ເດີນທາງໄປຍັງ ອິນເດຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫວູງເຕົາ, ແຂວງ ບາເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຂດ 3 (ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການນຳສົ່ງ ກຳປັ່ນ CSB 8005 ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນມິງແຄ້ງ - ຮອງຜູ້ບັນຊາການ - ເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຂດ 3 ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ຂຶ້ນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນກັບຕຳຫຼວດທະເລ ອິນເດຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຕິບັດງານ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ໂງບິ່ງມິງ, ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເຂດ 3 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງກຳປັ່ນ CSB 8005 ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນທາດການເມືອງເປັນຢ່າງດີ, ມີຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງສຸດ, ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕະຫຼອດການເດີນເຮືອ ແລະ ວິວັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນຄົ້ນຄ້ວາ, ສະສົມຄວາມຮູ້ຢ່າງຮອບດ້ານ, ສົ່ງສານກ່ຽວກັບ ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ, ປະເທດຊາ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມຮັກຫອມສັນຕິພາບ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ພ້ອມກັບກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ທະເລຂອງບັນດາປະເທດ ສ້າງເຂດທະເລແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບ​ລາງວັນ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່ງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ຫ​ວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ມອບ​ລາງວັນ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່ງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ຫ​ວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນ ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 (Smart City 2024).
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