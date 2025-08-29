ຂ່າວສານ
ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນສະພາບການໃໝ່
ທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພ້ອມກັບການນຳກ່ວາ 20 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ , ພ້ອມກັບການນຳຂອງ 10 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ເວລາ SCO ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001.
SCO - ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຊຽງໄຮ້
ກອງປະຊຸມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປີຂອງຈີນ ດ້ວຍໂຄງການດຳເນີນງານໃນປີນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍ ຈິດໃຈຊຽງໄຮ້, ປັບປຸງກົນໄກຮ່ວມມື, ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ກ່ຽວກັບການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ວັດທະນະທຳ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຂອງສະພາປະມຸກລັດ SCO ແລະ ກອງປະຊຸມ “SCO +”, ພ້ອມທັງມີບັນດາບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນ. ຂອບຂະໜາດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແງ່ຫວັງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ວາ, ພ້ອມທັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກ່າວຈາກປະຊາຄົມສາກົນ.
ພາຍຫຼັງ 24 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ, ອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ ໄດ້ເປີດກວ້າງແຕ່ 6 ປະເທດສະມາຊິກກາຍເປັນ 10 ປະເທດສະມາຊິກ, 2 ປະເທດສັງເກດການ ແລະ 14 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືສົນທະນາ, ດ້ວຍຍອດທັງໝົດ 26 ປະເທດທັງຢູ່ອາຊີ, ເອີລົບ ແລະ ອາບຟຼິກກາ. SCO ໄດ້ກາຍເປັນອົງການສາກົນພາກພື້ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາທົ່ວໂລກ.
ດ້ວຍຫຼັກການເປີດເຜີຍ ແລະ ກວມລວມ, SCO ເປີດກວ້າງປະຕູໃຫ້ແກ່ທຸກປະເທດ ທີ່ຍອມຮັບຈິດໃຈຊຽງໄຮ້ ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີແນວຄິດດຽວກັນ ເຂົ້າຮ່ວມ SCO. ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ CSO ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນ ຂອງປະເທດເຈົ້າພາບແມ່ນໂອກາດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ…
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນຕາມການກຳນົດທິດ “6 ກ່ວາ”
ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນຮັກສາທ່າອ່ຽງພັດທະນາຕັ້ງໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ.
ປີນີ້, ສອງປະເທດພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1950-2025), ບັນດາການແລກປ່ຽນ ແລະ ພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ມີໄຫວພິບ ນັບແຕ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຕະຫຼອດຮອດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ, ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ. ໃນນັ້ນ, ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ, ໄດ້ຖະແຫຼງເລີ່ມຕົ້ນປີພົບປະແລກປ່ຽນມະນຸດສະທຳ ຫວຽດນາມ - ຈີນ 2025. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2025 ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈສູງ ແລະ ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຮັບຮູ້ທ່າເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ. ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ ໃນປີ 2024 ບັນລຸກ່ວາ 205 ຕື້USD. ໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025 ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 21%, ບັນລຸປະມານ 137 ຕື້USD. ການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຮັບຮູ້ບັນດາຕົວເລກທີ່ກ້າວໜ້າ ດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວຈີນມາ ຫວຽດນາມກ່ວາ 3,1 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ກວມເອົາ 25,5% ຍອດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ. ບັນດາຕົວເລກນີ້ແມ່ນຫພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ການພົວພັນປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະດີງາມທີ່ສຸດ, ຕາມການກຳນົດທິດ “6 ກ່ວາ” ເຊິ່ງການນຳສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ. ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງສູງກ່ວາ, ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທີ່ແທດຈິງກ່ວາ, ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ - ການຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ການພົບປະແລກປ່ຽນມະນຸດສະທຳທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ການສົມທົບກັນຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ. ທ່ານ ຫູເຫວີຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຢັ້ງຢືນສິ່ງນີ້ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນປີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນເດືອນເມສາ ຜ່ານມາ:
ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພັດທະນາຂອງກັນ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ນັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ການພົວພັນສອງປະເທດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດພົ້ນເດັ່ນຄື ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ໄຟຟ້າແຮງລົມ, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ… ການພົວພັນເປັນປົກກະຕິລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນໂລກທີ່ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ.
ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ SCO 2025 ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນບົດບາດທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.