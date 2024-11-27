ຂ່າວສານ
ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບ Ericsson
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ; ຍູ້ແຮງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ປັນຍາປະດິດ, cloud computing, ອິນເຕີເນັດສັບພະສິ່ງ, ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ; ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍກັນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ 5G, 6G, ພັດທະນາ ອິນເຕີເນັດດາວທຽມ ແທນໃຫ້ ອິນເຕີເນັດສາຍໄຍ; ກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ; ໜູນຊ່ວຍບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບບສະໜອງທົ່ວໂລກ.
ສ່ວນທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບ Ericsson, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ກຽມພ້ອມຮ່ວມມືຂະຫຍາຍສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson ເລືອກ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນເຫັນວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຄາດຫວັງ, ວິສະວະກອນ ຫວຽດນາມ ກໍມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານ Borje Ekholm ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບໂອກາດຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.