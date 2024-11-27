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ຂ່າວສານ

ຕະຫຼາດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ​ສຳ​ລັບ Ericsson

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Borje Ekholm, ປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson (ສະວິດ), ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Borje Ekholm, ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson (ພາບ: TTXVN)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ; ຍູ້ແຮງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ປັນຍາປະດິດ, cloud computing, ອິນເຕີເນັດສັບພະສິ່ງ, ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ; ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍກັນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ 5G, 6G, ພັດທະນາ ອິນເຕີເນັດດາວທຽມ ແທນໃຫ້ ອິນເຕີເນັດສາຍໄຍ; ກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ; ໜູນຊ່ວຍບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບບສະໜອງທົ່ວໂລກ.

ສ່ວນທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບ Ericsson, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ກຽມພ້ອມຮ່ວມມືຂະຫຍາຍສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Ericsson ເລືອກ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນເຫັນວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຄາດຫວັງ, ວິສະວະກອນ ຫວຽດນາມ ກໍມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານ Borje Ekholm  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບໂອກາດຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແດນ​ມາກ ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ໄສ​ທັດກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແດນ​ມາກ ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ໄສ​ທັດກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ Maersk, ເພື່ອພັດທະນາບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລທີ່ທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
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