ຂ່າວສານ
“ຕະຫຼາດປີໃໝ່ແບບດັ້ງເດີມ” ຢູ່ຖະໜົນເມືອງເກົ່າ ຮວາລື, ແຂວງ ນິງບິ່ງ
ຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕະຫຼາດປີໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບັນດາຮ້ານວາງຂາຍສິນຄ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນບ້ານ ແລະ ກິດຈະກຳການສະແດງສະລິປະພື້ນເມືອງຄື ການແຕ້ມຕົວໜັງສື ຫວຽດ ເດີມ, ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ບັນດາການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ... ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກຄວາມຊົງຈຳກ່ຽວກັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດແບບດັ້ງເດີມ.
ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍໃນປີ 2025 ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 9,1 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 1,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນ ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ລາຍການດັ່ງກ່າວດຳເນີນຮອດວັນທີ 25 ກຸມພາ 2025 ຈຶ່ງອັດລົງ.