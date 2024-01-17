Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 17 ມັງ​ກອນ, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຮັບ​ເອົາ, ປັບ​ປຸງ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ມະ​ຕິ 4 ສະ​ບັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ, ອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ປັບປຸງ ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ 4 ສະບັບ ເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 5.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)
ຕາມລາຍການແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະ ໄລຍະກາງ ງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ຈາກແຫຼ່ງທຶນສະສົມລວມ ທຽບເທົ່າກັບການເພີ່ມລາຍຮັບ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານສູນກາງປີ 2022 ສຳລັບບັນດາໜ້າທີ່, ໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ປັບປຸງແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະໄລຍະກາງ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຈາກແຫຼ່ງທຶນສະສົມຂອງແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະໄລຍະກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ແຂວງ ເງະອານ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top