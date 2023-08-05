ຂ່າວສານ ຕວກກີ ຖອນຕົວອອກຈາກບົດບາດເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ COP16 ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ 05/08/2023 CBD ກໍ່ພວມຕິດຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດອື່ນເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວແທນ ຕວກກີ. ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນປີຢູ່ ຕວກກີ (ພາບ: AFP/TTXVN)ຕາມສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ, ວັນທີ 03 ສິງຫາ, ຕວກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ສາມາດຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (COP 16) ໃນປີ 2024 ໄດ້ ຍ້ອນປະເທດນີ້ຍັງຢູ່ໃນວິວັດການຟື້ນຟູຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນປີ. ໃນຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ປະກາດໃນເວັບໄຊເອເລັກໂຕນິກໃນອາທິດນີ້, ອົງການຕິດຕາມສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (CBD) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຕວກກີ ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເສຍດາຍ” ເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈຖອນຕົວອອກຈາກບົດບາດນຳພາບັນດາການເຈລະຈາ COP 16, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 21 ຕຸລາ - 01 ພະຈິກ 2024. CBD ກໍ່ພວມຕິດຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດອື່ນເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວແທນ ຕວກກີ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)