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ຂ່າວສານ

ຕວກກີ ຖອນຕົວອອກຈາກບົດບາດເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ COP16 ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ

CBD ກໍ່ພວມຕິດຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດອື່ນເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວແທນ ຕວກກີ.
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນປີຢູ່ ຕວກກີ (ພາບ: AFP/TTXVN)
ຕາມສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ, ວັນທີ 03 ສິງຫາ, ຕວກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ສາມາດຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (COP 16) ໃນປີ 2024 ໄດ້ ຍ້ອນປະເທດນີ້ຍັງຢູ່ໃນວິວັດການຟື້ນຟູຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນປີ. ໃນຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ປະກາດໃນເວັບໄຊເອເລັກໂຕນິກໃນອາທິດນີ້, ອົງການຕິດຕາມສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (CBD) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຕວກກີ ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເສຍດາຍ” ເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈຖອນຕົວອອກຈາກບົດບາດນຳພາບັນດາການເຈລະຈາ COP 16, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 21 ຕຸລາ - 01 ພະຈິກ 2024. CBD ກໍ່ພວມຕິດຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດອື່ນເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວແທນ ຕວກກີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ 300 ຮ້​ານ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສາ​ກົນ​ການ​ຄ້າ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ​ແລວ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ດ່າ​ນັ້ງ 2023

ມີ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ 300 ຮ້​ານ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສາ​ກົນ​ການ​ຄ້າ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ​ແລວ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ດ່າ​ນັ້ງ 2023

ງານຕະຫຼາດນັດມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮ້ານວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າ 300 ຮ້ານ ຂອງ 150 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກບັນາດແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ
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