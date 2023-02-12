ຂ່າວສານ
ດ່າໜັງ ໂຄສະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດໃຫຍ່ສຸດ ອາຊີ
ງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີໃຕ້ ຄັ້ງທີ 30 (SATTE 2023 – Asia’s Travel & Tourism Exchange) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນວາງສະແດງ India Expo Mart, ຢູ່ນະຄອນ Greater Noida, ລັດ Ultar Pradesh, ອິນເດຍ, ແຕ່ວັນທີ 9 – 11 ກຸມພາ. ງານຕະຫຼາດນັດ ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 1.400 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງຕົນ.
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕັດແຖບຜ້າໄຂງານຕະຫຼາດນັດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ ຫງວຽນແທງຫາຍ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນທີ່ ດ່າໜັງ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວ ລະດັບ ອາຊີ ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ດ່າໜັງ ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາຕະຫຼາດແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ນັບແຕ່ເມື່ອເປີດປະຕູຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຄືນໃໝ່ວ່າ ຈະຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວເວົ້າສະເພາະ.