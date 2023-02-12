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ຂ່າວສານ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ງານຕະຫຼາດນັດ ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 1.400 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງຕົນ.
  ຂົວຮົ່ງ - ດ່າໜັງ (ພາບ: TTXVN)  

ງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີໃຕ້ ຄັ້ງທີ 30  (SATTE 2023 – Asia’s Travel & Tourism Exchange) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນວາງສະແດງ India Expo Mart, ຢູ່ນະຄອນ Greater Noida, ລັດ Ultar Pradesh, ອິນເດຍ, ແຕ່ວັນທີ 9 – 11 ກຸມພາ. ງານຕະຫຼາດນັດ ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 1.400 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງຕົນ.

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕັດແຖບຜ້າໄຂງານຕະຫຼາດນັດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ ຫງວຽນແທງຫາຍ  ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນທີ່ ດ່າໜັງ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວ ລະດັບ ອາຊີ ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ດ່າໜັງ ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາຕະຫຼາດແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ນັບແຕ່ເມື່ອເປີດປະຕູຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຄືນໃໝ່ວ່າ ຈະຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວເວົ້າສະເພາະ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 20 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມເຕິນຈ່າວ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ.
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