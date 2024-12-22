ຂ່າວສານ
ດ່າໜັງ “ນຳໜ້າພາທາງ” ໃນການກຳນົດທິດສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ແລະ ທົດລອງບາງກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ດ່າໜັງ. ມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ 3 ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານຄື (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່. ໃນການປະຕິບັດກຳນົດທິດນີ້, ດ່າໜັງ ມີບົດບາດສຳຄັນ, “ນຳໜ້າພາທາງ”, ດຳເນີນການທົດລອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ດ່າໜັງ ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ. ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນບັນດານະໂຍບາຍ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດເຕີບໂຕ ໂດຍລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນຳໃຫ້ເປັນລະອຽດ.