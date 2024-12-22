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ຂ່າວສານ

ດ່າ​ໜັງ “ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ” ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ 3 ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານຄື (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່. ໃນການປະຕິບັດກຳນົດທິດນີ້, ດ່າໜັງ ມີບົດບາດສຳຄັນ, “ນຳໜ້າພາທາງ”, ດຳເນີນການທົດລອງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ແລະ ທົດລອງບາງກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ດ່າໜັງ. ມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ 3 ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານຄື (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່. ໃນການປະຕິບັດກຳນົດທິດນີ້, ດ່າໜັງ ມີບົດບາດສຳຄັນ, “ນຳໜ້າພາທາງ”, ດຳເນີນການທົດລອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ດ່າໜັງ ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ. ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນບັນດານະໂຍບາຍ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດເຕີບໂຕ ໂດຍລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນຳໃຫ້ເປັນລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ນຳ​ເຂົ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຄາດ​ວ່າ​ບັນ​ລຸ 782 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2024

ການ​ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ນຳ​ເຂົ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຄາດ​ວ່າ​ບັນ​ລຸ 782 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2024

ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 745 ຕື້ USD ໃນໄລຍະ ແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ - 14 ທັນວາ, ຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕກວ່າ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
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