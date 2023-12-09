ຂ່າວສານ
ດ່ານັ້ງ ຕ້ອນຮັບຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ມານີລາ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ທັນວາ, ຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ມີໝາຍເລກ 5J 5756 ເດີນທາງມາຈາກ ມານີລາ (ຟີລິບປິນ) ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ດ່ານັ້ງ, ນຳຜູ້ໂດຍສານ ຊາວ ຟີລິບປິນ 177 ຄົນ ມາທ່ອງທ່ຽວ, ນຳໃຊ້ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນ. ນີ້ແມ່ນຖ້ຽວບິນໂດຍ ບໍລິສັດການບິນ Cebu Pacific Air ຂຸດຄົ້ນ, ດ້ວຍຈຳນວນ 3 ຖ້ຽວ/ອາທິດ ໃນວັນອັງຄານ, ວັດພະຫັດ ແລະ ວັນເສົາ.
ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນດ່ານັ້ງ, ບັນດາຜູ້ໂດຍສານຂອງຖ້ຽວບິນທຳອິດໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ ດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ. ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປະຕິບັດພິທີຕັດແຖບຜ້າໄຂເສັ້ນທາງການບິນໃໝ່.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນດ່ານັ້ງ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະ famtrip ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະ presstrip ແລະ KOLs ຟີລິບປິນ ທີ່ມາລົງຕິວຈິງ, ສຳຫຼວດ ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ດ່ານັ້ງ.