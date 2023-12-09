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ຂ່າວສານ

ດ່າ​ນັ້ງ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ເດີນ​ທາງມາ​ຈາກ ມານ​ີ​ລາ

ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນດ່ານັ້ງ, ບັນດາຜູ້ໂດຍສານຂອງຖ້ຽວບິນທຳອິດໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ ດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ.
ພິທີຕັກແຖບຜ້າ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ທັນວາ, ຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ມີໝາຍເລກ 5J 5756 ເດີນທາງມາຈາກ ມານີລາ (ຟີລິບປິນ) ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ດ່ານັ້ງ, ນຳຜູ້ໂດຍສານ ຊາວ ຟີລິບປິນ 177 ຄົນ ມາທ່ອງທ່ຽວ, ນຳໃຊ້ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນ. ນີ້ແມ່ນຖ້ຽວບິນໂດຍ ບໍລິສັດການບິນ Cebu Pacific Air ຂຸດຄົ້ນ, ດ້ວຍຈຳນວນ 3 ຖ້ຽວ/ອາທິດ ໃນວັນອັງຄານ, ວັດພະຫັດ ແລະ ວັນເສົາ.

ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນດ່ານັ້ງ, ບັນດາຜູ້ໂດຍສານຂອງຖ້ຽວບິນທຳອິດໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ ດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ. ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປະຕິບັດພິທີຕັດແຖບຜ້າໄຂເສັ້ນທາງການບິນໃໝ່.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນດ່ານັ້ງ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະ famtrip ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະ presstrip ແລະ KOLs ຟີລິບປິນ ທີ່ມາລົງຕິວຈິງ, ສຳຫຼວດ ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ດ່ານັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບລາຣຸດ Roman Golovchenko

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບລາຣຸດ Roman Golovchenko

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Roman Golovchenko ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊືອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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