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ຂ່າວສານ

ດ່າ​ນັ້ງ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຢັ້ງຢືນວ່າກະຊວງໄດ້ພ້ອມກັບນະຄອນດ່ານັ້ງ ສ້າງສູນນະວັດຕະກຳ ແຖວໜ້າ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV )  

ນະຄອນດ່ານັ້ງ ພວມເພີ່ມຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດແງ່ຫວັງກາຍເປັນສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະແຖວໜ້າພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ດ້ວຍການກຳນົດທິດ “ໄປກ່ອນ, ເປັນແບບຢ່າງ”. ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການນຳນະຄອນດ່ານັ້ງ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57ຂອງກົມການເມືອງ ວ່າດ້ວຍການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ກໍລະກົດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ  ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຢັ້ງຢືນວ່າກະຊວງໄດ້ພ້ອມກັບນະຄອນດ່ານັ້ງ ສ້າງສູນນະວັດຕະກຳ ແຖວໜ້າ ຫວຽດນາມ. ເພາະສະນັ້ນ, ນະຄອນດ່ານັ້ງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ກຳນົດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນບຸລິມະສິດເພື່ອພັດທະນາວິທະຍາ ສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ເພີ່ມທະວີງົບປະມານໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດນະວັດຕະກຳ. ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ຈິດໃຈບຸກນຳໜ້າຂອງດ່ານັ້ງ, ພິເສດແມ່ນຜູ້ນຳນະຄອນ. ຍ້ອນມີຈິດໃຈນີ້ ເຮັດໃຫ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ກໍ່ຄືບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ພ້ອມກັນມາທີ່ນີ້ເພື່ອສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບນະຄອນສ້າງເປັນບັນດາຜົນສຳເລັດ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ທົ່ວປະເທດ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC 2027.
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