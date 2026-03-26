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ຂ່າວສານ

ດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າຮ່ວມສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງການກຳນົດລະບອບນິຕິກຳດ້ານການເງິນໃໝ່ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2026.
  (ທີ່ການເຮັດວຽກ)  

ແຕ່ວັນທີ 23 – 27 ມີນາ, ທີ່ນະຄອນ Melbourne, ອົດສະຕາລີ, ກອງທຶນລົງທຶນ Vintage Point ພ້ອມກັບສະມາຊິກຂອງສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ພົບປະກັບນັກລົງທຶນຢູ່ ອົດສະຕາລີ ເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບບັນດາໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຜ່ານສູນການເງິນສາກົນ, ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງການກຳນົດລະບອບນິຕິກຳດ້ານການເງິນໃໝ່ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2026.

ທ່ານ Colin Mullins, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນ Vintage Point ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ສິງກະໂປ ຢຶນຢັນວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ໃນແງ່ມູມການເງິນນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ. ອົດສະຕາລີ ມີທ່າໄດ້ປຽບເມື່ອສາມາດລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊິ່ງແມ່ນຂົງເຂດທີ່ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສະນັ້ນເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສ້າງບັນດາສູນການເງິນສາກົນ ຈະເປີດໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ອົດສະຕາລີ ສາມາດນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນຂອງຕົນຢູ່ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ຊອກ​ຫາ​ໂອ​ກາດ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ອິນ​ເດຍ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ຊອກ​ຫາ​ໂອ​ກາດ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ອິນ​ເດຍ

ງານວາງສະແດງ IndiaSoft Expo 2026 ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອິນເດຍ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi, ອິນເດຍ, ແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ມີນາ.
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