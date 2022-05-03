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ຂ່າວສານ

ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ - ຈຸດພົ້ນເດັ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ

ດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 73% ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022.

ດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 73% ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022.

    

ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ໜັງສືພິມສາກົນສະບັບຕ່າງໆ ແລະ ຫາງສຽງໄດ້ລົງພິມຫຼາຍບົດຂຽນ, ຂໍ້ສັງເກດໂດຍຖືວ່າ ໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໃຈປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.

        ບັນດາບໍລິສັດ ເອີລົບ ນັບມືນັບມີທ່າອ່ຽງລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ - ນັ້ນແມ່ນເນື້ອໃນເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໃນໜັງສືພິມ Le Petit Journal ແລະ Fibre to fashion. ບັນດາໜັງສືພິມໄດ້ຄັດສະເໜີຕົວເລກຈາກບົດລາຍງານຂອງ EuroCham ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 73% ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022 ແລະ ມີເຖິງ 69% ສະມາຊິກຂອງສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham) ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ໃນໄຕມາດທີ 2 ປີ 2022, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຕີບໂຕ.

        ສ່ວນທ່ານ Nakajima Takeo, ຮອງປະທານສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (JCCI), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຍາມໃດກໍ່ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ລົງທຶນທີ່ດູດດື່ມ ເປັນສຳຄັນຍ້ອນປະເທດມີພື້ນຖານການເມືອງ - ສັງຄົມສະຖຽນລະພາບ, ແຮງງານມີຄຸນນະພາບສູງ, ແຫຼ່ງທີ່ດິນ ແລະ ຫ້ອງການອຸດົມສົມບູນ, ລາຄາເໝາະສົມ.

        ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິແລ້ວ, ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022, ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່່າບັນລຸກວ່າ 5,9 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງາມທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ.
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