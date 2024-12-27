ຂ່າວສານ ດັກນົງຮັບນາມມະຍົດສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ UNESCO ຄັ້ງທີ 2 27/12/2024 ພິທີຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ UNESCO ດັກນົງຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຢາເຫງ້ຍ. ພິທີຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ UNESCO ດັກນົງຄັ້ງທີ 2 (ພາບ: TTXVN)ເດືອນກໍລະກົດປີ 2020, UNESCO ຮັບຮອງເອົາ ສວນທໍລະນີສາດ ດັກນົງ ໂດຍ ແມ່ນສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງ 4 ປີ, ກໍ່ເປັນຄັ້ງທີ ສອງສວນທໍລະນີສາດດັກນົງໄດ້ຮັບນາມມະຍົດນີ້ ໃນໄລຍະ 2024 – 2027. ເຫດການແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍ ດັກນົງປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາຕາມຮູບແບບຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ໂດຍ ສປຊ ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງອີກດ້ວຍ. ໃນນັ້ນ, ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານກົມກຽວກັບທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)