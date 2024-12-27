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ຂ່າວສານ

ດັກ​ນົງ​ຮັບ​ນາມ​ມະ​ຍົດ​ສວນ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ UNESCO ຄັ້ງ​ທີ 2

ພິທີຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ UNESCO ດັກນົງຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຢາເຫງ້ຍ.
ພິທີຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ UNESCO ດັກນົງຄັ້ງທີ 2 (ພາບ: TTXVN)
ເດືອນກໍລະກົດປີ 2020, UNESCO ຮັບຮອງເອົາ ສວນທໍລະນີສາດ ດັກນົງ ໂດຍ ແມ່ນສວນທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງ 4 ປີ, ກໍ່ເປັນຄັ້ງທີ ສອງສວນທໍລະນີສາດດັກນົງໄດ້ຮັບນາມມະຍົດນີ້ ໃນໄລຍະ 2024 – 2027. ເຫດການແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍ ດັກນົງປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາຕາມຮູບແບບຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ໂດຍ ສປຊ ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງອີກດ້ວຍ. ໃນນັ້ນ, ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານກົມກຽວກັບທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປີ 2025, ຂະແໜງກະສິກຳ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນ, ເຕີບໂຕແຕ່ 3,5%-4%, ການສົ່ງອອກທົ່ວຂະແໜງບັນລຸ 70 ຕື້ USD.
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