ຂ່າວສານ
ຍົກສູງລະບົບຄຸນຄ່າແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົວ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່
ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທຳອິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່”.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາແຫ່ງຊາດ “ລະບົບຄຸນຄ່າແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົວ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່” ຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບນະຄອນ ເຫວະ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທຳອິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່”. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພື້ນຖານທິດສະດີ, ພຶກຕິກຳຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ…
ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທີ 2 ດ້ວຍຫົວຂໍ້: ລະບົບຄຸນຄ່າແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່.