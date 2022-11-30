Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຍົກ​ສູງລະ​ບົບ​ຄຸນ​ຄ່າ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ລະ​ບົບ​ຄຸນ​ຄ່າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ລະ​ບົບ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທຳອິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່”.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທຳອິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່”.

  ວາລະປຶກສາຫາລືທຳອິດ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາແຫ່ງຊາດ “ລະບົບຄຸນຄ່າແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົວ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່” ຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບນະຄອນ ເຫວະ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທຳອິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່”. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພື້ນຖານທິດສະດີ, ພຶກຕິກຳຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບົບຄຸນຄ່າຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ…

ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທີ 2 ດ້ວຍຫົວຂໍ້: ລະບົບຄຸນຄ່າແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: 17 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ແລະ ຂໍ້ສະຫລຸບຂອງກົມການເມືອງຊຸດທີ IX ແລະ XI, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top