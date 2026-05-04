ຂ່າວສານ
ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ອິນເດຍ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Narendra Modi ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ອິນເດຍ ແຕ່ວັນທີ 5 – 7 ພຶດສະພາ 2026. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຫງວຽນແທັງຫ໋າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອິນເດຍ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ກອ່ນອື່ນໝົດ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມໄປຢ້ຽມຢາມອິນເດຍທາງລັດຖະກິດ. ທີສອງ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ (2016 - 2026). ການຢ້ຽມຢາມອິນເດີຍທາງລັດຖະກິດ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມມຸ່ງຫວັງຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ເປີດສະຖານທີ່ຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າອີກ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍໃນສັງກາດໃໝ່, ສົມກັບເປັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຖານະຕຳແໜ່ງຂອງສອງປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫນດຢ່າງແທ້ຈິງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດການຫັນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.