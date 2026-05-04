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ຂ່າວສານ

ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ ອິນ​ເດຍ

ທ່ານຫງວຽນ​ແທັງ​ຫ໋າຍ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດຢູ່ ອິນ​ເດຍ ​ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປ​ະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ.
  ທ່ານຫງວຽນ​ແທັງ​ຫ໋າຍ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ອິນ​ເດຍ (ພາບ: VOV)  

ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ Narendra Modi ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິນ​ເດຍ, ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້​ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ສ.ອິ​ນ​ເດຍ ແຕ່​ວັນ​ທີ 5 – 7 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026. ໂດຍ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ເດຍ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ນີ້, ທ່ານຫງວຽນ​ແທັງ​ຫ໋າຍ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດຢູ່ ອິນ​ເດຍ ​ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປ​ະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ.

ກ​ອ່ນ​ອື່ນ​ໝົດ, ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ, ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອິນ​ເດຍ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ. ທີ​ສອງ, ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ (2016 - 2026). ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອິນ​ເດ​ີຍ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ຈະ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່, ເປີດ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງກວ້າງ​ໃຫຍ່ກວ່າ​ອີກ ແລະ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່, ສົມ​ກັບ​ເປັນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ ແລະ ຖາ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ໂລກ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫນດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຫັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ແຕ່​ລ​ະ​ປະ​ເທດ ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ ແລະ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ສັ​ນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຢັ້ງຢືນບັນດາກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັດ Hanta ຢູ່ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

WHO ຢັ້ງຢືນບັນດາກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັດ Hanta ຢູ່ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

ໝາກຜົນການວິໄຈໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເກີດມີໄວຣັດ Hanta, ເຊິ່ງແມ່ນໄວຣັດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດດ້ານລະບົບຫາຍໃຈອັນຕະລາຍ.
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