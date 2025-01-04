ຂ່າວສານ
ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເຂດໄຕງວຽນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດໄຕງວຽນ ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ໂດຍແນໃສ່ພົບເຫັນບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ ເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດທິດ, ວິທີການແກ້ໄຂ, ປະກອບສ່ວນນຳເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດໄຕງວຽນສືບຕໍ່ພັດທະນາໂດຍໄວ, ຮອບດ້ານ, ມີຄຸນນະພາບ, ຍືນຍົງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ໃນເຂດຕ້ອງສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການກ່ວາອີກໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊັກຊ້າ; ຊີ້ນຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດໃນບໍລິເວນ ໄຕງວຽນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສຳລັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນວິວັດການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍພິເສດທີ່ພວມສະເໜີ.