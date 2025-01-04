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ຂ່າວສານ

ຍູ້​ໄວ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນວິວັດການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍພິເສດທີ່ພວມສະເໜີ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດໄຕງວຽນ ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ໂດຍແນໃສ່ພົບເຫັນບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ ເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດທິດ, ວິທີການແກ້ໄຂ, ປະກອບສ່ວນນຳເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດໄຕງວຽນສືບຕໍ່ພັດທະນາໂດຍໄວ, ຮອບດ້ານ, ມີຄຸນນະພາບ, ຍືນຍົງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ການເຮັດວຽກ,  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ໃນເຂດຕ້ອງສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການກ່ວາອີກໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊັກຊ້າ; ຊີ້ນຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດໃນບໍລິເວນ ໄຕງວຽນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ສຳລັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນວິວັດການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍພິເສດທີ່ພວມສະເໜີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ມາ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ 2025

ລາຍ​ການ “​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ມາ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ” 2025

ລາຍການ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” 2025 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕາແສງ ປາເຕິນ, ເມືອງ ຊິ່ນໂຮ່, ແຂວງ ລາຍເຈົາໃນວັນທີ 9 ມັງກອນທີ່ຈະມາເຖິງ.
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