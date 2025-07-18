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ຂ່າວສານ

ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ແລກປ່ຽນທຸກຂັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຂອບຂະໜາດການຮ່ວມມື “ຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ” ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວູຮົ່ງແທັງ ພົບປະ ທ່ານຮອງປະທານສະພາສູງ (ສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາແຂວງ) ອາບຟຼິກກາໃຕ້ ນາງ Refilwe Mtshweni-Tsipane (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອາບຟຼິກກາໃຕ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 16 ກໍລະກົດ, ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ອາບຟຼິກກາໃຕ້ຢູ່ນະຄອນ Cape Town, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວູຮົ່ງແທັງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານສະພາສູງ (ສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາແຂວງ) ອາບຟຼິກກາໃຕ້ ນາງ Refilwe Mtshweni-Tsipane. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວູຮົ່ງແທັງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາບຟຼິກກາໃຕ້ Annelie Lotriet.

ໃນບັນດາການພົບປະເຈລະຈາ, , ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳການຮວມມືໃນຊ່ອງທາງລັດຖະສະພາກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຜ່ານການຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ບັນດາກຳມາທິການວິຊາການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນສະມາຊິກລັດຖະສະພາ… ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເຈລະຈາ, ເຊັ່ນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.

ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ແລກປ່ຽນທຸກຂັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຂອບຂະໜາດການຮ່ວມມື “ຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ” ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນຊີລາຍຊື່ ສິນຄ້າສົ່ງອອກ 50 ປະເພດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໄປຍັງຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ,  ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດມາລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດຄືລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ, ປຸງແຕ່ງບໍ່ແຮ່…; ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ, ກາລະໂອກາດ, ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ຈັດຕັ້ງບັນດາຄະນະສົ່ງເສີມ, ເວທີປາໄສ/ໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາເມລິກາ ຍັງຄົງມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບບັນດາທະຫານທີ່ຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມມະນຸດສະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຍ້ອນການຮ່ວມມືທີ່ມີມາຍາວນານຈາກລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.
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