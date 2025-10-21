ຂ່າວສານ
ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງຮ້ານວາງສະແດງຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2025
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ເມື່ອໄປກວດກາວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ ງານຕະຫຼາດນັດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2025 ຢູ່ສູນວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ (ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງບັນດາຮ້ານວາງສະແດງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສິນຄ້າຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດແມ່ນບັນດາສິນຄ້າດີເດັ່ນ, ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ.
ບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການ, ວິສາຫະກິດດຳເນີນການສ້າງແຕ່ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2025 ຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2025 ເພື່ອ ມອບໃຫ້ວິສາຫະກິດວາງສະແດງສິນຄ້າຮັບໃຊ້ການກວດກາຮອບສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2025.
ຜ່ານການສຳຫຼວດກວດກາຕົວຈິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ພິທີໄຂງານຕະຫຼາດນັດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2025. ງານຕະຫຼາດນັດດັ່ງກ່າວແມ່ນງານຕະຫຼາດນັດມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງປະມານ 3.000 ຮ້ານ.