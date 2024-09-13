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ຂ່າວສານ

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ.
ປະຊາຊົນ ອຽນບ໊າຍ ມ້ຽນອະນາໄມພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ. ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ຈະໄດ້ສົ່ງຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JICA). ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຕົກລົງສະໜອງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ລວມມູນຄ່າ 2 ລ້ານ USD.

ຕາມທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ບັນດາອົງການຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນແຕ່ລະບັນຫາລະອຽດ ເຊັ່ນ ກອງທຶນເພື່ອເດັກສາກົນ (UNICEF) ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກ, ອົງການສາທາລະນະສຸກ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຢຸກຢາ, ປິ່ນປົວພະຍາດ… ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄື ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່່ນ (JICA), ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO), ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາເຢຍລະມັນ, ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງ ອາເມລິກາ, ສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ອັງກິດ, ສະວິດ, ການາດາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ ກໍໄດ້ຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊີບ ເຮັດ​ກຸບເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຢູ່ ຟຸ​ຢາ ຂອງ​ແຂວງ ຢາ​ດິ້ງ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ລະ​ດັບ​ຊາດ

ອາ​ຊີບ ເຮັດ​ກຸບເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຢູ່ ຟຸ​ຢາ ຂອງ​ແຂວງ ຢາ​ດິ້ງ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ລະ​ດັບ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການເມືອງ ຝຸກາດ, ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຮັບຮອງວ່າ “ອາຊີບເຮັດກຸບເປັນເອກະລັກຢູ່ ຝຸຢາ” ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.
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