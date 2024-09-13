ຂ່າວສານ
ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi
ວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ. ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ຈະໄດ້ສົ່ງຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JICA). ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຕົກລົງສະໜອງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ລວມມູນຄ່າ 2 ລ້ານ USD.
ຕາມທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ບັນດາອົງການຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນແຕ່ລະບັນຫາລະອຽດ ເຊັ່ນ ກອງທຶນເພື່ອເດັກສາກົນ (UNICEF) ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກ, ອົງການສາທາລະນະສຸກ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຢຸກຢາ, ປິ່ນປົວພະຍາດ… ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄື ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່່ນ (JICA), ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO), ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາເຢຍລະມັນ, ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງ ອາເມລິກາ, ສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ອັງກິດ, ສະວິດ, ການາດາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ ກໍໄດ້ຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນດຽວກັນ.