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ຂ່າວສານ

ຍີ່​ປຸ່ນ ຖື​ເປັນ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ຍິ່ງກວ່າ​ເວ​ລາ​ໃດ​ໝົດ

ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລົດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Ishiba Shigeru ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ 2 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນັ້ນແມ່ນ ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.
ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ເດືອນ ຕຸລາ 2024 ຢູ່ ລາວ (ພາບ: Jiji Press)

ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ນັບການເດີນທາງໄປ ເປຣູ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ແລະ ບຣາຊິນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  G2໐... ໃນກາງເດືອນພະຈິກ ປີ 2024, ການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ Ishiba Shigeru ນັບແຕ່ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຖື ອາຊຽນ ເປັນໃຈກາງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບສາຍພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາສຳພັນທະມິດອື່ນ.  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Ishiba Shigeru ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນແນວນັ້ນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ກ່ອນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ.

         “ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ພວມສວມບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນເວທີສາກົນ. ຍີ່ປຸ່ນ ຖືການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນກວ່າເວລາໃດໝົດ. ໃນບັນດາກອງປະຊຸມສາກົນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບການນຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະຫງວນເວລາສ່ວນຫຼາຍເພື່ອແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ - ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ສ້າງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ, ຈີນ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
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