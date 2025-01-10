ຂ່າວສານ
ຍີ່ປຸ່ນ ຖືເປັນການສຳຄັນການພົວພັນກັບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົດ
ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ນັບການເດີນທາງໄປ ເປຣູ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ແລະ ບຣາຊິນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ G2໐... ໃນກາງເດືອນພະຈິກ ປີ 2024, ການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ Ishiba Shigeru ນັບແຕ່ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຖື ອາຊຽນ ເປັນໃຈກາງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບສາຍພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາສຳພັນທະມິດອື່ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Ishiba Shigeru ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນແນວນັ້ນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ກ່ອນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ.
“ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ພວມສວມບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນເວທີສາກົນ. ຍີ່ປຸ່ນ ຖືການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນກວ່າເວລາໃດໝົດ. ໃນບັນດາກອງປະຊຸມສາກົນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບການນຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະຫງວນເວລາສ່ວນຫຼາຍເພື່ອແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ - ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ສ້າງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ, ຈີນ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”