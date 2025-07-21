ຂ່າວສານ
ຍີ່ປຸ່ນຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງສະພາສູງ
ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການເລືອກຕັ້ງສະພາສູງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນ “ການທົດລອງ” ຕັດສິນຊີ້ຂາດຕໍ່ອະນາຄົດການເມືອງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Shigeru Ishiba, ໃນສະພາບການທີ່ທ່ານພວມບໍລິຫານລັດຖະບານສ່ວນໜ້ອຍ ພາຍຫຼັງຖືກປະລາໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາຕ່ຳ ເມື່ອເດືອນຕຸລາ 2025.
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ແຕ່ລະ 3 ປີ, ປະເທດນີ້ຈະດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຄືນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສະມາຊິກສະພາສູງທັງໝົດ 248 ທ່ານ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ປະຊາຊົນຈະເລືອກເອົາ 125 ທ່ານ, ລວມມີ 74 ທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໂດຍກົງຢູ່ບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງ, 50 ທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຕາມຮູບແບບຕາງໜ້າ ແລະ 1 ທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເພີ່ມເຕິມຢູ່ເຂດ ໂຕກຽວ. ພັນທະມິດກຳອຳນາດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Ishiba, ລວມມີພັກປະຊາທິປະໄຕອິດສະຫຼະ (LDP) ແລະ ພັກ Komei, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນລວມມີ 75 ບ່ອນນັ່ງບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້. ເພື່ອຮັກສາທ່ວງທ່າມີສະມາຊິກກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ, ພັນທະມິດຕ້ອງຍາດໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 50 ບ່ອນນັ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງນີ້ຕື່ມອີກ.