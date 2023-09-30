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ຂ່າວສານ

ຍີ່​ປຸນ ປະ​ກາດກ່ຽວ​ກັບ​ ການ​ປ່ອຍ​ ນ້ຳ​​​ເສຍທີ່​ມີ​ສານ ​ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບຳ​ບັດ​ແລ້ວ ລົງ​ສູ່​ທະ​ເລ​ຮອບ​ທີ 2

TEPCO ໂດຍແມ່ນຫົວໜ່ວຍເຄື່ອນໄຫວໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Fukushima ຄາດວ່າ ຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດແລ້ວເປັນຈຳນວນ 7.800 ໂຕນ ລົງສູ່ທະເລໃນຄັ້ງທີ 2 ນີ້, ເທົ່າກັນກັບຈຳນວນຂອງການປ່ອຍນ້ຳເສຍຄັ້ງທີ 1.
  ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Fukushima (ພາບ: Kyodo )  

ວັນທີ 28 ກັນຍາ, ບໍລິສັດໄຟຟ້າ Tokyo (TEPCO) ປະກາດ ຈະປະຕິບັດການປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ມີສານກຳມັນຕະພາບລັງສີ ທີ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດ ແລ້ວ ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Fukushima ລົງສູ່ທະເລໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ.

TEPCO ໂດຍແມ່ນຫົວໜ່ວຍເຄື່ອນໄຫວໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Fukushima ຄາດວ່າ ຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດແລ້ວເປັນຈຳນວນ 7.800 ໂຕນ ລົງສູ່ທະເລໃນຄັ້ງທີ 2 ນີ້, ເທົ່າກັນກັບຈຳນວນຂອງການປ່ອຍນ້ຳເສຍຄັ້ງທີ 1. ຄັ້ງທີ 2 ຈະດຳເນີນໃນໄລຍະເວລາ 17 ວັນ. ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປ່ອຍນ້ຳເສຍຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ວັນທີ 3 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ ເພື່ອກຳນົດ ຄວາມເຂັ້ມທາດ tritium ພາຍຫຼັງ ການປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດແລ້ວ ລົງສູ່ທະເລ. ຕາມ TEPCO ແລະ ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ການປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ມີສານກຳມັນຕະພາບລັງສີ ທີ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດແລ້ວ ລົງສູ່ທະເລແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Fukushima ເຊິ່ງຖືກເປເພຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນເຫດໄພພິບັດເຄື່ອນດິນໄຫວ ແລະ ຄື້ນຍັກ ເມື່ອປີ 2011.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽ​ວ (GEF) 2023

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽ​ວ (GEF) 2023

ວັນທີ 2 ພະຈິກຈະມາເຖິງ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham ຫວຽດນາມ) ຈະຈັດເວທີປາໄສເສດຖະກິດສີຂຽວ (GEF) 2023.
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