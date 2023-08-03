ຂ່າວສານ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ວິສາຫະກິດ ລັດ California, ປະເທດອາເມລິກາ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ໂດຍທ່ານນາງເຈົ້າຄອງນະຄອນ Oakland Sheng Thao ນຳໜ້າ, ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ, ຄວາມສາມາດ, ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ… ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່. ສະນັ້ນ, 2 ຝ່າຍຄວນຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ທ່າຮ່ວມມືທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນອະນາຄົດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ…
ສ່ວນທ່ານນາງ Oakland Sheng Thao ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ; ຢືນຢັນຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ ເພື່ອຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.