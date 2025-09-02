ຂ່າວສານ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ເບລາຣຸດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ເບລາຣຸດ Igor Sergeyenko ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ເບລາຣຸດ ມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (1945 – 2025), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ເບລາຣຸດ ເປັນສຳຄັນ. ທ່ານປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດເຊິ່ງ ເບລາຣຸດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ, ຄື: ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ; ຊຸກຍູ້ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ, ແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Igor Sergeyenko ຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍປະຫວັດສາດການພົວພັນທີ່ຍາວນານ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບນາໆປະການນັ້ນ, ເບລາຣຸດ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ.