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ຂ່າວສານ

ຍັງ​ບໍ່​ທັນມີ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບພົນ​ລະ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ, ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ການ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ເມື່ອວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ ຢູ່​ຕວກລະ​ກີ ແລະ ຊີ​ຣີ

ຍັງບໍ່ທັນມີຂ່າວກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຮັບບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາ ຢູ່ຕວກລະກີ ແລະ ຊີຣີ.
  ມີເດັກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການກູ້ເອົາຊີວິດຢູ່ຕວັກກີໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ (ພາບ: AFP)  

ນີ້ແມ່ນການຢືນຢັນ ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ ຂອງສະຖານທູດ  ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕວກລະກີ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽນາມ ປະຈຳອີຣານ ທັງຮັບຜິດຊອບ ຊີຣີ. ສອງສະຖານທູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍັງສືບຕໍ່ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຈຸດປະສານງານປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການ ກ່ຽວກັບສະພາບພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕວກລະກີ ໄດ້ສຳພັດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນໃຫ້ບາງຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາແຫ່​ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖືກ​ໄຂຂຶ້ນ​ຕອນເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 13 ກ​ຸມ​ພາ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາແຫ່​ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖືກ​ໄຂຂຶ້ນ​ຕອນເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 13 ກ​ຸມ​ພາ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ.
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