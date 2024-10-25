ຂ່າວສານ
ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ, ນຳເຂົ້າໃນ 9 ເດືອນບັນລຸໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ, ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 580 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023, ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ 15,4%. ບັນດາໝາກຜົນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕ GDP ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ.
ຕາມທ່ານ ບຸຍຮຸຍເຊີນ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າແລ້ວ, ໃນຊຸມເດືອນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງປີ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຈະສຸມໃສ່ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ກະຕຸ້ນການໃຊ້ສອຍ, ທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ມານະພະຍາຍາມນຳການເຕີບໂຕ GDP ຂອງທັງປີ 2024 ສາມາດບັນລຸ 7% ຄືດັ່ງເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ. ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ, ທ່ານ ບຸຍຮຸຍເຊີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງອອກ ແລະ ພິເສດແມ່ນຍູ້ແຮງລາຍການສົ່ງອອກຕາມໂກຕາ. ທາງກະຊວງຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ແລະ ລົງນາມໃນບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ໂດຍໄວ ເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳ ແລະ ພິເສດແມ່ນເປີດອອກສູ່ບັນດາຕະຫຼາດໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີລັກສະນະຜູກມັດດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ”.