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ຂ່າວສານ

ຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ອວດອ້າງຄວາມງາມຢູ່ງານບຸນວັດທະນະທຳ Canberra ຄັ້ງທີ 25

ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງສະແດງສື່ສິ່ງພິມວັດທະນະທຳ, ຜະລິດຕະພັນການຄ້າ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຄືການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄົບຮອບ 50 ປີ.
  ການສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ  

ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອົດສະຕາລີ ພ້ອມດ້ວຍ ສະຖານທູດປະເທດຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບ ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra ຈັດກິດຈະກຳທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໝູ່ບ້ານ ອາຊຽນ” ໃນຂອບເຂດງານບຸນວັດທະນະທຳ Canberra ຄັ້ງທີ 25 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງນີ້. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 5 ທີ່ທັງ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ພ້ອມກັນສົມທົບໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຖິງໝູ່ປະຊາຊົນ ອົດສະຕາລີ ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຜູ້ຄົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຫານປະຈໍາຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ຢູ່ກິດຈະກຳນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງສະແດງສື່ສິ່ງພິມວັດທະນະທຳ, ຜະລິດຕະພັນການຄ້າ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຄືການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973-2023). ແວ່ຢ້ຽມຊົມຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໆຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທັດສະນີຍະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ “ປະເທດຫວຽດນາມ”. ແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນພໍອົກພໍໃຈເມື່ອໄດ້ຮ່ວມສຳຫຼວດ ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີ່ລະນຶກຕ່າງໆຈາກ ຫວຽດນາມ. ພິເສດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ປະທັບໃຈ ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ວັດຖະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈຈາກຜູ້ຊົມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະຊວງຕຳຫຼວດຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄະນະປະຕິບັດງານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ

ກະຊວງຕຳຫຼວດຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄະນະປະຕິບັດງານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ກູ້ເອົາຊີວິດ 1 ຄົນອອກຈາກຊາກຫັກພັງ; ຊອກຫາ, ນຳ 14 ຊາກສົບອອກຈາກຊາກຫັກພັງ ມອບສົ່ງໃຫ້ອົງການການແພດທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງໄດ້ຂົນສົ່ງອຸປະກອນການແພດເກືອບ 2 ໂຕນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄປໃຫ້ອົງການປະສານງານຂອງ ຕວກກີ ແລະ ພະແນກການແພດນະຄອນ Adiyaman.
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