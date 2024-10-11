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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ຜົນ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນ​າມ - ຈີນ

ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດຈີນ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ຕໍ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ ຟ້າມຊາວມາຍ (ພາບ: VOV)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ.ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ.ຈີນ ຫຼີສຽງ ຈະມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 14 ຕຸລາ 2024. ເພື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ປັກກິ່ງກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ ຟ້າມຊາວມາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງ 11 ປີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ, ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດຈີນ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ຕໍ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຊາວມາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະສຳຄັນກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ. ການນຳຂັ້ນສູງສອງຝ່າຍ ຈະປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມ ໂດຍບັນດາການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດບັນລຸໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ

ກ່ອນນີ້ 70 ປີ ຄືວັນທີ 10 ຕຸລາ ປີ1954, ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ. ຄຳຮຽກຮ້ອງ “ ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງ ລຸກຂຶ້ນຍາດເອົາເອກະລາດ ໄດ້້ດັງກ້ອງກັງວານໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນປີ 1954 ນັ້ນ ຄືດັ່ງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ອະດີດຕະການ ແລະ ປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ 70 ປີນັບແຕ່ວັນນັ້ນ ຊາວ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ ສາມັກຄີກັນ ສ້າງສາ ນະຄອນຫລວງ ວິລະຊົນ, ສູນກາງດ້ານການເມືອງ - ການປົກຄອງບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ນຳ ຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ.
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