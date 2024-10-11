ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ຄຸນນະພາບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ.ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ.ຈີນ ຫຼີສຽງ ຈະມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 14 ຕຸລາ 2024. ເພື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ປັກກິ່ງກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ ຟ້າມຊາວມາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງ 11 ປີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ, ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດຈີນ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ຕໍ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຊາວມາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະສຳຄັນກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ. ການນຳຂັ້ນສູງສອງຝ່າຍ ຈະປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມ ໂດຍບັນດາການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດບັນລຸໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.