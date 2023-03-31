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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ອາ​ຊຽນ + 3

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືສະພາບການເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ມີນາ ຫາວັນທີ 30 ມີນາ, ກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ອາຊຽນ + 3 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ເກາະ Bali,ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ອາຊຽນ + 3 (ລວມມີບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ).

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືສະພາບການເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ອັບເດັດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍ 4 ການກຳນົດທິດຂໍ້ລິເລີ່ມໃຫຍ່ຂອງ ອາຊຽນ + 3, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີແຫຼ່ງກຳລັງການເງິນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍົກສູງການນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມືປະຕິຮູບໂຄງປະກອບມະຫາພາກ, ປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງໄພທຳມະຊາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືນະໂຍບາຍໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີປ່ຽນແປງປະດິດຄິດສ້າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນປັນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນ ຈັດການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ ຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການກະທຳ ...
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