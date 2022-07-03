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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ​ຮຸງ​ກາ​ຣີ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ອີກ

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກັບມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຮຸງກາຣີ ແລະ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 - 30 ມິຖຸນາຢ່າງເປັນທາງການ.

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກັບມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຮຸງກາຣີ ແລະ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 - 30 ມິຖຸນາຢ່າງເປັນທາງການ. 

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸງກາຣີ Viktor Orban (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານ ຫວູຫ໋າຍຮ່າ ຫົວໜ້າກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ  ຫວຍດນາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການຢ້ຽມຢາມຮູງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮູງກາຣີ Laszlo Kover ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸງກາຣີ Viktor Orban ພ້ອມກັນເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືພິເສດສຳຄັນຂອງ ຮຸງກາຣີຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະໃໝ່ເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກາຍເປັນການພົວພັນແບບຢ່າງ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອັງກິດ, ບັນດາການນຳລັດຖະສະພາອັງກິດ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Linsay Hoyle ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ John Mcfall ລ້ວນແຕ່ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດທີ່ນັບມື້ນັບມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ. ການໂອ້ລົມສົນທະນາຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ ສອງຝ່າຍ. ການຢ້ຽມຢາມສອງປະເທດເອີລົບຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຮຸງກາຣີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ບົນຈິດໃຈຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ: ປ່ຽນໃຫມ່ - ສາມັກຄີ - ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ

ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ: ປ່ຽນໃຫມ່ - ສາມັກຄີ - ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ I ລວມມີສະມາຊິກ 9 ຄົນ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຊວນຮ່າ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສາຍຂອງ ເປັນປະທານ.
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