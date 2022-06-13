ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຜ່ານຊ່ອງທາງລັດຖະສະພາ
ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດການພົບປະເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຈະຜ່ານມາ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມໃນອະຍຸການສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ທ່ານນາງເຈືອງທິມາຍ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yamada Takio (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານນາງເຈືອງທິມາຍ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານການພົບປະ.
ທ່ານນາງເຈື່ອງທິມາຍປະທານກຸ່ມສະມາຊິກມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແລະ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວ. ຜ່ານນັ້ນ, ກຸ່ມໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວຽກງານການທູດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍ່ຄືພັດທະນາກ່ວາອີກການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງແຂວງ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ອາຊີລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yamada Takio. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງສະແດງຄວາມປາດຖະໜາກຢາກ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yamada Takio ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສອງປະເທດເວົ້າລວມ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yamada Takio ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍີ່ປຸ່ນ -ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)