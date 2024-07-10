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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ, ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ການຢ້ຽມຢາມທ່າກຳປັ່ນສາກົນ ກາມແຣງ ຂອງກຳປັ່ນ ອາເມລິກາ 2 ລຳ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ.
ກຳປັ່ນ Blue Ridge ຂອງ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ກອງບັນຊາການກອງເຮືອຮົບເລກ 7, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ພ້ອມກັບບັນດານາຍທະຫານບັນຊາການກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ ແລະ ກຳປັ່ນລາດຕະເວນ ອາເມລິກາ Waesche, ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ USS Blue Rigde, ພ້ອມກັບນາຍທະຫານ, ລູກເຮືອ 1000 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າກຳປັ່ນສາກົນ ກາມແຣງ, ແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ເລຮຶວຮ່ວາງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມທ່າກຳປັ່ນສາກົນ ກາມແຣງ ຂອງກຳປັ່ນ ອາເມລິກາ 2 ລຳ  ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ. ທາງແຂວງແຄ໊ງຮ່ວາ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ່, ສຸກສາລາ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຢູ່ບັນດາຕາແສງທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງແຂວງ; ສົມທົບກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງລາຍການຄູ່ຮ່ວມມືປາຊີຟິກ ໃນໄລຍະ 2025 – 2026. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ໜູນຊ່ວຍວຽກງານໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນນຳໃຊ້ຮູບແບບສື່ສານທາງໄກ ເພື່ອສຳຜັດກັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ ໃນວົງກ້ວາງໂດຍໄວ. ທາງແຂວງສະເໜີການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສົມທົບກັນເຊື້ອເຊີນບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ Fam Trip, Press Trip, Mediatrip ທີ່ມາຈາກບັນດາລັດນ້ອຍຂອງ ອາເມລິກາ ໄປຍັງແຂວງແຄ໊ງຮ່ວາ ເພື່ອສຳຫຼວດຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນບໍລິເວນແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ງານປະກວດກະຈາຍສຽງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 16 ປີ 2024 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງແທັງຮວາ (ແຕ່ວັນທີ 9-14 ກໍລະກົດ) ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດານັກຂ່າວກະຈາຍສຽງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາວິທະຍຸ-ໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຍຸກສື່ມວນຊົນຫຼາຍປະເພດ ດ້້ວຍການປະກົດຂອງຫຼາຍປະເພດໃໝ່ຄືໃນປະຈຸບັນ, ການກະຈາຍສຽງຍັງສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນ ຂະນະທີ່ແມ່ນພາຫະນະທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວໄປຍັງຜູ້ຟັງນັບລ້ານຄົນຢູ່ໃນທຸກບ່ອນທຸກເວລາຢ່າງໄວວາທີ່ສຸດ.
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