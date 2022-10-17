ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍປະມວນມາດຕະຖານ “ວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ”
ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະຮັບປະກັນການສ້າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານແມ່ນ ວັດທະນະທຳ.
ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍປະມວນມາດຕະຖານວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 8 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ພາບ: VOV)
ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນຂົນຂວາຍ “ສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ”, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກວາງນິງ, ສະຫະສະມາຄົມພັດທະນາວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນິງ ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍປະມວນມາດຕະຖານວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 8 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະຮັບປະກັນການສ້າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານແມ່ນ ວັດທະນະທຳ.
ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມມມີລະດັບຂະຫຍາຍຕົວ 200% (ມູນຄ່າວົງເງິນການຄ້ານຳເຂົ້າສົ່ງອອກຫຼາຍທົບ 2 ເທົ່າຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ). ການສ້າງ ແລະ ຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າວິສາຫະກິດໄດ້ດີ ຈະຊ່ວຍແຜ່ຂະຫຍາຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດໃນລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV