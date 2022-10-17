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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ມວນມາດ​ຕະ​ຖານ “ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ”

ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະຮັບປະກັນການສ້າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານແມ່ນ ວັດທະນະທຳ.

ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະຮັບປະກັນການສ້າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານແມ່ນ ວັດທະນະທຳ.

    

ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍປະມວນມາດຕະຖານວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 8 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ພາບ:  VOV)

ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນຂົນຂວາຍ “ສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ”, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກວາງນິງ, ສະຫະສະມາຄົມພັດທະນາວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນິງ ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍປະມວນມາດຕະຖານວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 8 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະຮັບປະກັນການສ້າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານແມ່ນ ວັດທະນະທຳ.

ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມມມີລະດັບຂະຫຍາຍຕົວ 200% (ມູນຄ່າວົງເງິນການຄ້ານຳເຂົ້າສົ່ງອອກຫຼາຍທົບ 2 ເທົ່າຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ). ການສ້າງ ແລະ ຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າວິສາຫະກິດໄດ້ດີ ຈະຊ່ວຍແຜ່ຂະຫຍາຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດໃນລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບ ການນຳທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງຕ່າງໆ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບ ການນຳທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງຕ່າງໆ

ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງລະບົບທະນາຄານ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ.
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